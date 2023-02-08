ЗСУ знищили сім плавзасобів, які окупанти готували ДРГ - Гуменюк

Користуючись тим, що через шторм Росія зменшила кількість своїх кораблів у морі, Збройні сили України відпрацьовують бойові завдання. Так, було знищено сім плавзасобів, які ворог підготував диверсійно-розвідувальній групі.

Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Наша контрбатарейна боротьба досить потужна. Нам вдалося знищити ті малі плавзасоби, які ворог підготував ДРГ. Їх було сім штук. Нам вдалося пошкодити установки типу "Град". Ними з Олешок обстрілювався Херсон", - розповіла Гуменюк.

Гуменюк наголосила, що росіяни продовжують обстрілювати деокуповані правобережні населені пункти.

Нагадаємо, військовий аналітик та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін заявив, що можливості армії РФ "не прогресують, а деградують". У окупантів все гірше й гірше з технікою, з підготовкою людей.

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