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ЗСУ знищили сім елементів установок ЗРК С-300 - Гуменюк

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ЗСУ знищили сім елементів установок ЗРК С-300 - Гуменюк

ЗСУ знищили сім ЗРК С-300 / Фото: commons.wikimedia.org

Гуменюк зауважила, що зараз зменшилась інтенсивність обстрілів ворога.

Українські зенітно-ракетні підрозділи за тиждень знищили 7 елементів установок ЗРК С-300.

Про це розповіла під час телемарафону речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у суботу, 22 липня.

"Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу. Вздовж лінії фронту на Херсонщині результати роботи зенітно-ракетних підрозділів досить переконливі - мінус 24 окупанти. І за цей тиждень - мінус 7 елементів установок ЗРК С-300. Це те, що ворог розгортав на тих позиціях, куди намагається повернутися, щоб посилити обстріли", - повідомила вона.

Гуменюк зауважила, що зараз зменшилась інтенсивність обстрілів ворога. Це завдяки ефективній роботі українських військових, які продовжують знищувати склади боєприпасів окупантів. 

"Зокрема, коливається до 30 за день і за ніч. Сумарно за добу не перекатує за півсотні. Коли вони сягали 90+, це було набагато інтенсивніше", - підсумувала речниця ОК "Південь".

Нагадаємо, раніше повідомляли, що окупанти взяли паузу для збору інформації. Як розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, зараз спостерігається підвищена активність розвідувальних безпілотників. 

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Дата публікації
Перегляди
2090
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