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ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів поблизу Первомайського в Криму

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів поблизу Первомайського в Криму

Українські військові / Фото: Getty Images

Операцію успішно провели вдень 4 січня.

Українські військові продовжують бойову роботу по тимчасово захопленому росіянами Криму. Напередодні, 4 січня, там були уражені склади з боєприпасами.

Про це повідомили в телеграм-канал “СтратКом ЗСУ”.

“Вдень 4 січня підтверджено ураження Збройними силами України складів боєприпасів поблизу села Первомайське в тимчасово окупованому Криму. Слава Збройним силам України”, - підкреслив “СтратКом”.

Нагадаємо, що ЗСУ виявили слабкі сторони ППО російських окупантів в Криму.

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Дата публікації
Перегляди
46
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