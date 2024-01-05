ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів поблизу Первомайського в Криму

Українські військові продовжують бойову роботу по тимчасово захопленому росіянами Криму. Напередодні, 4 січня, там були уражені склади з боєприпасами.

Про це повідомили в телеграм-канал “СтратКом ЗСУ”.

“Вдень 4 січня підтверджено ураження Збройними силами України складів боєприпасів поблизу села Первомайське в тимчасово окупованому Криму. Слава Збройним силам України”, - підкреслив “СтратКом”.

Нагадаємо, що ЗСУ виявили слабкі сторони ППО російських окупантів в Криму.

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