ЗСУ знищили суперсучасний російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" у Харківській області

Українські десантники 26 квітня в Харківській області збили суперсучасний російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Вартість такої машини становить близько 16 млн дол.

Гелікоптер Ка-52 "Алігатор" вважається командирською машиною.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Ще один російський гелікоптер Ка-52 знищили воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в Харківській області", – йдеться в повідомленні.

В Генштабі зазначили, що Ка-52 "Алігатор" має на озброєнні гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс. Гелікоптер також здатний нести авіабомби та іншу зброю.

Нагадаємо, 21 квітня українська ППО на Запоріжжі також знищила один російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Згодом у Генштабі опублікували відео знищення російської машини.

Ігор Терехов розповів про поточну ситуацію в Харкові

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