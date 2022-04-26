ЗСУ знищили суперсучасний російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" у Харківській області

Українські десантники 26 квітня в Харківській області збили суперсучасний російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Вартість такої машини становить близько 16 млн дол.
Гелікоптер Ка-52 "Алігатор" вважається командирською машиною.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"Ще один російський гелікоптер Ка-52 знищили воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в Харківській області", – йдеться в повідомленні.
В Генштабі зазначили, що Ка-52 "Алігатор" має на озброєнні гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс. Гелікоптер також здатний нести авіабомби та іншу зброю.
Нагадаємо, 21 квітня українська ППО на Запоріжжі також знищила один російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Згодом у Генштабі опублікували відео знищення російської машини.
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