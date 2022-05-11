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ЗСУ знищили суперсучасний російський вертоліт Ка-52 в районі Ізюма

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ЗСУ знищили суперсучасний російський вертоліт Ка-52 в районі Ізюма

Фото: Національна гвардія України

Українські військові 11 травня в районі Ізюма Харківської області знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Знищити техніку російських окупантів вдалося з польського ПЗРК "Перун".

Про це повідомив офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко.

"Щойно зенітниками 95-ї ОДШБр в райні Ізюма з  польського ПЗРК "Перун" знищено ворожий вертоліт Ка-52. Вірте в ЗСУ", – йдеться у повідомленні військового.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ на північ від Харкова продовжує успішно відтісняти окупантів до російсько-українського кордону.

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