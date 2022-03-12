ЗСУ знищили третину російських військ, які Путін кинув воювати на території України

ЗСУ знищили третину російських військ, які Путін кинув воювати на території України

Українські військові знищили понад 30 батальйонно-тактичних груп ворога.

Українські військові знищили третину російськийх військ, які противник застосував на території нашої країни.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За інформацією українського командування, від 24 лютого на території України ворог застосував понад 90 батальйонно-тактичних груп.

"Понад 30 (батальйонно-тактичних груп - ред.) — знищено або виведено з ладу. Тобто ми перемололи третину війська противника", — заявив Арестович.

За словами радника глави ОП, наразі Путін намагається "зішкребти резерви миротворців" на Кавказі, в Криму, на території так званої "ЛНР" та в Росії. Ймовірно росіянам вдасться зібрати до 20 тис. військових, аби спробувати "переломити ситуацію".

Нагадаємо, раніше Арестович припустив, що протягом 2-3 тижнів армія РФ здійснить ще одну спробу наступу із залученням добровольців із країн Близького Сходу.

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