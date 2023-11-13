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ЗСУ знищили третю суперрідкісну систему РЕБ росіян "Свет-КУ": відео

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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ЗСУ знищили третю суперрідкісну систему РЕБ росіян "Свет-КУ": відео

Війна в Україні / Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

На початку листопада українські захисники знищили третю рідкісну систему РЕБ росіян "Свет-КУ".

Сили оборони півдня України повідомили про третій підтверджений випадок втрати росіянами доволі рідкісної системи РЕБ "Свет-КУ".

Захисники показали відповідне відео.

На кадрах видно, що росіяни не надто намагалися замаскувати свою суперрідкісну зброю. Натомість українські військові успішно вдарили по техніці окупантів. 

ЗСУ знищили суперрідкісну систему РЕБ росіян "Свет-КУ":відео 

ЗСУ знищили суперрідкісну систему РЕБ росіян "Свет-КУ":відео 

Зазначається, що українські військові з лютого 2022 року вполювали на полі бою не одну рідкісну російську систему. Вперше, наші воїни  взяли такий трофей ще у березні 2022 року. Пізніше, у серпні, Сили оборони знищили вже другу мобільну російську систему радіоелектронної боротьби. Тепер слідом за ними пішла і третя така система.

Нагадаємо, у Міноборони України назвали втрати ворога за тиждень. Загалом ЗСУ знищили 6660 окупантів, а також підбили 744 одиниці озброєння та військової техніки.

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Дата публікації
Перегляди
208
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