ЗСУ знищили третю суперрідкісну систему РЕБ росіян "Свет-КУ": відео

На початку листопада українські захисники знищили третю рідкісну систему РЕБ росіян "Свет-КУ".
Сили оборони півдня України повідомили про третій підтверджений випадок втрати росіянами доволі рідкісної системи РЕБ "Свет-КУ".
Захисники показали відповідне відео.
На кадрах видно, що росіяни не надто намагалися замаскувати свою суперрідкісну зброю. Натомість українські військові успішно вдарили по техніці окупантів.
Зазначається, що українські військові з лютого 2022 року вполювали на полі бою не одну рідкісну російську систему. Вперше, наші воїни взяли такий трофей ще у березні 2022 року. Пізніше, у серпні, Сили оборони знищили вже другу мобільну російську систему радіоелектронної боротьби. Тепер слідом за ними пішла і третя така система.
Нагадаємо, у Міноборони України назвали втрати ворога за тиждень. Загалом ЗСУ знищили 6660 окупантів, а також підбили 744 одиниці озброєння та військової техніки.
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