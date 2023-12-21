ЗСУ знищили три "Урагани", якими ворог обстріляв Херсон - Гуменюк

Українські захисники знищили три РСЗВ "Ураган", якими російські окупанти 19 грудня обстріляли місто Херсон.

Про це повідомила речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, пише УНІАН.

"Ми намагаємося максимально нищити ворожий технічний потенціал: техніку, озброєння, боєприпаси, склади, пункти зберігання, все те, що вони спрямовують по правому берегу. Зокрема, три установки "Ураган", які 19 грудня гатили по Херсону, були знищені", - зазначила вона.

Нагадаємо, 19 грудня по місту Херсон ворог випустив 36 снарядів. Через російську агресію 16 людей дістали поранення, з них - чотири дитини.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфрастоуктури та заклад професійно-технічної освіти у Херсонському районі; дошкільний навчальний заклад, медичну установу, поштове відділення та човнову станцію у Херсоні. За однією з адрес постраждала родина. 28-річна жінка та троє її доньок 2, 4 та 9 років", - написав очільник ОВА Олександр Прокудін.

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