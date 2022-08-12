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ЗСУ знищили три ворожих склади боєприпасів на Донеччині та Херсонщині, а також базу окупантів на Запоріжжі

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ЗСУ знищили три ворожих склади боєприпасів на Донеччині та Херсонщині, а також базу окупантів на Запоріжжі

Братчук уточнив, що склади БК були розташовані у Макіївці, Горлівці та у Бериславському районі на Херсонщині.

Збройні сили України у п'ятницю, 12 серпня, знищили три ворожих склади боєприпасів – два на Донеччині й один на Херсонщині, а також базу окупантів на Запоріжжі.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Демілітаризація орди, 12.08.22:

  • Макіївка, склад бк.
  • Горлівка, склад бк.
  • Бериславський р-н, Херсонщина, склад бк.
  • Василівський р-н, Запоріжжя, база", - уточнив Братчук.

Нагадаємо, військовослужбовці спецпідрозділу Держприкордонслужби завдяки безпілотнику знищили танк окупантів. Зробили це вони настільки феєрично, що у бойової машини зірвало башту.

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