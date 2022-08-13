ЗСУ знищили три ворожих склади боєприпасів та три бази окупантів на Херсонщині

Збройні сили України у суботу, 13 серпня, знищили три ворожих склади боєприпасів та три бази окупантів на Херсонщині.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Демілітаризація орди, 13.08.22 року:

Бази - 3: Каховський район, Нова Каховка, Генічеський район. Херсонщина;

Склади БК - 3: Нова Каховка, Генічеський район, Бериславський район. Херсонщина.

Інша інформація уточнюється", - зазначив він.

Нагадаємо, 13 серпня голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що командири покинули російських військових на правому березі річки Дніпро у Херсонській області, а самі тікають на лівий берег.

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