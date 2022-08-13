ЗСУ знищили три ворожих склади боєприпасів та три бази окупантів на Херсонщині

За словами речника Одеської військової адміністрації, деталі операції уточнюються.
Збройні сили України у суботу, 13 серпня, знищили три ворожих склади боєприпасів та три бази окупантів на Херсонщині.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
"Демілітаризація орди, 13.08.22 року:
- Бази - 3: Каховський район, Нова Каховка, Генічеський район. Херсонщина;
- Склади БК - 3: Нова Каховка, Генічеський район, Бериславський район. Херсонщина.
Інша інформація уточнюється", - зазначив він.
Нагадаємо, 13 серпня голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що командири покинули російських військових на правому березі річки Дніпро у Херсонській області, а самі тікають на лівий берег.
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