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ЗСУ знищили три ворожих склади боєприпасів та три бази окупантів на Херсонщині

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ЗСУ знищили три ворожих склади боєприпасів та три бази окупантів на Херсонщині

За словами речника Одеської військової адміністрації, деталі операції уточнюються.

Збройні сили України у суботу, 13 серпня, знищили три ворожих склади боєприпасів та три бази окупантів на Херсонщині.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Демілітаризація орди, 13.08.22 року:

  • Бази - 3: Каховський район, Нова Каховка, Генічеський район. Херсонщина;
  • Склади БК - 3: Нова Каховка, Генічеський район, Бериславський район. Херсонщина.

Інша інформація уточнюється", - зазначив він.

Нагадаємо, 13 серпня голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що командири покинули російських військових на правому березі річки Дніпро у Херсонській областіа самі тікають на лівий берег.  

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