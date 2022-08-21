ЗСУ знищили у небі над Херсонщиною три ворожі безпілотники

Повітряні сили ЗСУ 21 серпня знищили у небі над Херсонською областю три ворожі безпілотники.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

"Від 12:00 до 13:00 години, у небі над Херсонщиною зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування "Південь" було виявлено та знищено одразу три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня (імовірно "Орлан-10"), якими ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії", - йдеться у повідомленні.

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