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ЗСУ знищили у небі над Херсонщиною три ворожі безпілотники

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ЗСУ знищили у небі над Херсонщиною три ворожі безпілотники

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії.

Повітряні сили ЗСУ 21 серпня знищили у небі над Херсонською областю три ворожі безпілотники. 

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

"Від 12:00 до 13:00 години, у небі над Херсонщиною зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування "Південь" було виявлено та знищено одразу три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня (імовірно "Орлан-10"), якими ворог намагався проводити повітряну розвідку та коригував вогонь артилерії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, аналітик США пояснив, чому РФ звернулася за додатковими дронами до Ірану.

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