ЗСУ знищили в Донецькій області до 20 одиниць військової техніки - Генштаб

ЗСУ знищили в Донецькій області в районі населеного пункту Кирилівка знищили до 20 одиниць військової техніки, значні ушкодження отримали до 8 бойових вертольотів ворога.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда.

“Авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження двох опорних пунктів, чотирнадцяти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 противника”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили чотири пункти управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, два об’єкти протиповітряної оборони, а також десять інших важливих об’єктів противника.

Нагадаємо, що країни Європейського Союзу попередньо домовились про тренувальну місію для українських військових.

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