ЗСУ знищили військовий обʼєкт під окупованим Джанкоєм (фото)

Успішна ліквідація ворожого військового об'єкту відбулася в ніч на 10 червня.

ЗСУ уразили зенітний ракетний дивізіон С-400, що був розташований в окупованому Джанкої в Криму.

Про це свідчать знімки, які є у розпорядженні журналістів "Схем" ("Радіо Свобода").

Супутник Planet Labs зафіксував результат ракетного удару ЗСУ по російському військовому об’єкту в ніч на 10 червня 2024 року. На фото можна побачити наслідки масштабної пожежі біля залізниці у місті Джанкой в окупованому Криму.

Вранці 10 червня, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові уразили російський зенітний ракетний дивізіон С-400 у Джанкої.

"Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена високоефективною протиповітряною обороною противника", - йдеться у джерелі.

Якість супутникових знімків не дає можливості точно встановити тип ураженої техніки. Втім, видно, що об’єкт з’явився тут у травні 2024 року, а згодом неподалік також побудували й фортифікаційні споруди.

Як сказав експерт Анатолій Храпчинський, тут могла розташовуватись російська радіолокаційна система "Подлєт", що зокрема використовується у комплексі разом з С-300 та С-400.

Інший військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що РЛС в цьому місці розгортати не було сенсу, а отже це міг бути інший об’єкт військового призначення.

Згідно з повідомленням Генштабу, ЗСУ також завдали ударів по двох зенітних ракетних дивізіонах С-300, розташованих біля Чорноморського та Євпаторії в окупованому Криму. Наразі редакція не має можливості верифікувати цю інформацію.

В Міноборони РФ ракетний удар ЗСУ та його наслідки поки не прокоментували.

Нагадаємо, вночі 10 червня в Криму пролунали вибухи. Згодом з Джанкойського району пожежні машини Московською трасою прямували у бік Сімферополя.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КРИМСЬКИЙ МІСТ ГОТУЮТЬ ДО ПОТУЖНИХ УДАРІВ: партизани показали докази!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.