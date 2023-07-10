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ЗСУ знищили вороже ППО та ліквідували ще майже пів тисячі окупантів: які втрати армії РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ЗСУ знищили вороже ППО та ліквідували ще майже пів тисячі окупантів: які втрати армії РФ

Які втрати армії РФ станом на 10 липня 2023 від Генштабу ЗСУ / Фото: Associated Press

За минулу добу армія ЗС РФ зменшилася на сім танків, п'ять артилерійських систем.

Загальні бойові втрати армії Росії від 24 лютого 2022 року до 10 липня 2023 року орієнтовно склали особового складу близько 234 480. За добу українські військові ліквідували 440 загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати у техніці та озброєнні:

  • танків ‒ 4085 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7966 (+2) од,
  • артилерійських систем – 4371 (+5) од,
  • РСЗВ – 668 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 414 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6937 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 632 (+4).

Що відбувається на фронті 

Нагадаємо, за останніми даними Генштабу, станом на 10 липня 2023 року ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де тривають складні бої. Протягом доби відбулося близько 30 бойових зіткнень. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти намагаються не допустити подальшого просування українських військ.

Водночас українська армія продовжує контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямка. Мають успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Дата публікації
Перегляди
607
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