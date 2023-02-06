ЗСУ знищили ворожі катери та ДРГ на півдні України: Гуменюк розповіла подробиці про розвідку росіян

Лише за ніч українські сили знищили судна РФ та диверсійно-розвідувальні групи окупантів.

Вночі 6 лютого українські військові знищили два катери та дві диверсійно-розвідувальні групи російських окупантів на півдні України.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Триває промацування диверсійними групами нашої оборони в бік Дніпра, на островах. Ворог намагаєтьсся там облаштувати свої наглядові пости. Вони знову втратили два катери та дві диверсійно-розвідувальні групи за цю ніч", — зазначила Гуменюк.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України наголосила, що російські окупанти ведуть розвідку та аеророзвідку. Вони використовують човни, які відбирають у місцевого населення.

Водночас на даний момент розвідка противника не така інтенсивна через дуже потужний шторм, якого вже не було тривалий час.

"Використання надводного способу для ДРГ дуже критичне, і за підтримки нашої артилерії виявилося навіть летальним", — додала вона.

За словами Гуменюк, на південному напрямку накопичені досить потужні сили.

За її інформацією, критичної зміни у поведінці окупаційних військ на півдні не відбувається, проте слід пам’ятати про умови гібридної війни.

"Усвідомлюючи, що основні зусилля ворога цілком імовірно будуть скоординовані, спрямовані і зосереджені на застосовуванні саме на східному напрямку, ми розуміємо, що Південь не полишає ворог, він залишається також в пріоритеті ворога", — сказала Гуменюк.

Додамо, що військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що загрози наступу росіян на Запоріжжя наразі немає.

Водночас в Одеській області та Одесі ситуація може погіршитися.

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