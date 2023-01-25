ЗСУ знищили ворожі літак Су-25, гелікоптер Ка-52 та 2 безпілотники: головне зі зведення Генштабу

В Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

Протягом цієї доби російські окупанти завдали 21 авіаційний та 5 ракетних ударів. Також вони здійснили 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 25 січня.

Генштаб нагадує, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Де окупанти наступають

Окупанти продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках росіяни вели безуспішні наступальні дії. Усі атаки противника були відбиті. На решті напрямків окупанти обороняються.

Обстріли ворога

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворожих наступальних угруповань не виявлено.

Артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Михальчина Слобода, Леонівка і Ясна Зоря Чернігівської області та Бударки, Ветеринарне, Гатище, Вовчанськ, Красне Перше, Нескучне та Стрілеча на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни обстріляли Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку Харківської області та Стельмахівку на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Невське Луганської області та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони 17 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Бахмут, Ступочки, Білогорівка, Красна Гора, Кліщіївка та Курдюмівка на Донеччині.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії росіяни обстріляли райони Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви на Донеччині.

На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони двадцяти населених пунктів. Серед них – Времівка, Вільне Поле і Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Оріхів на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали 16 населених пунктів, зокрема, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Новокаїри, Републіканець та Херсон.

Втрати окупантів

Тільки за останні дні до Старобільської міської лікарні Луганської області доставлено близько 100 поранених російських загарбників. Через переповненість лікарні, після стабілізаційних заходів, їх перевозять до лікарень окупованого Луганська або до Росії.

Терор на окупованих територіях

В Горлівці Донецької області загарбники примушують працівників місцевих так званих "республіканських підприємств" отримувати паспорти РФ. У разі невиконання вимог до 1 березня 2023 року, працівників буде звільнено.

Росіяни продовжують залякувати місцеве населення на окупованих територіях. Так, в Джанкойському районі Криму окупанти провели обшуки в помешканнях понад двадцяти сімей кримських татар. Було здійснено 6 арештів – нібито через підозру у підготовці диверсій та терактів.

Удари України у відповідь

Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також Сили оборони України знищили літак Су-25, гелікоптер Ка-52 та 2 безпілотники типу "Орлан-10".

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 9 районів зосередження живої сили та 3 склади боєприпасів противника.

Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Запоріжжя. Ворог поцілив у житловий будинок, внаслідок атаки під завалами загинула людина.