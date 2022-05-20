ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині, а росіяни збивають свої ж ракети - ОК "Південь"

Українські артилеристи з авіацією добре попрацювали і знищили склад боєприпасів окупантів.
Також під час боїв на Південному напрямку українські захисники ліквідували сорок загарбників.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"На Херсонщині ворог продовжує провокативний обстріл ними ж окупованих населених пунктів. Розвертаючи озброєння з імітацією напрямку вогню з боку Збройних Сил України, окупанти ще й застосовують обладнання ППО, збивають свої ж ракети і видають це за обстріл цивільного населення силами ЗСУ", - повідомліють у ОК.
Миколаївську область обстрілюють з РСЗВ "Смерч". Ворог продовжує руйнування самого Миколаєва, його інфраструктури і виробничих спроможностей.
"Нашими підрозділами ракетно-артилерійського озброєння у взаємодії з авіацією виконано вогньове завдання. Внаслідок чого знищено:
- черговий склад боєприпасів на Херсонщині,
- танки Т-72,
- самохідну артустановку,
- гаубіцу,
- РСЗВ "Град",
- ЗРК "ТОР", броньовану та автотехніку.
- ще на 40 рашистів скорочено чисельність ворожих сил", - повідомляють в оперативному командуванні "Південь".
Нагадаємо, що Арестович розповів, як російська армія продовжує нехтувати цивільним населенням з метою досягти своїх військових цілей.
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