ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині, а росіяни збивають свої ж ракети - ОК "Південь"

ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині, а росіяни збивають свої ж ракети - ОК "Південь"

Українські артилеристи з авіацією добре попрацювали і знищили склад боєприпасів окупантів.

Також під час боїв на Південному напрямку українські захисники ліквідували сорок загарбників.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"На Херсонщині ворог продовжує провокативний обстріл ними ж окупованих населених пунктів. Розвертаючи озброєння з імітацією напрямку вогню з боку Збройних Сил України, окупанти ще й застосовують обладнання ППО, збивають свої ж ракети і видають це за обстріл цивільного населення силами ЗСУ", - повідомліють у ОК.

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Миколаївську область обстрілюють з РСЗВ "Смерч". Ворог продовжує руйнування самого Миколаєва, його інфраструктури і виробничих спроможностей.

"Нашими підрозділами ракетно-артилерійського озброєння у взаємодії з авіацією виконано вогньове завдання. Внаслідок чого знищено:

черговий склад боєприпасів на Херсонщині,

танки Т-72,

самохідну артустановку,

гаубіцу,

РСЗВ "Град",

ЗРК "ТОР", броньовану та автотехніку.

ще на 40 рашистів скорочено чисельність ворожих сил", - повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

Нагадаємо, що Арестович розповів, як російська армія продовжує нехтувати цивільним населенням з метою досягти своїх військових цілей.

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