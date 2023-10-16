ЗСУ знищили ворожий вертоліт та вдарили по зосередженнях окупантів - зведення Генштабу

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України..

"Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще одного по зенітно-ракетному комплексу противника", - звітує Генштаб.

Також нашими захисниками було знищено російський вертоліт Мі-8. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два засоби протиповітряної оборони та п'ять артилерійських засобів росіян.

Ситуація на основних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області РФ.

На Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили п'ять атак противника в районі населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Тут наші воїни відбили понад 15 атак ворога.

На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони відбили понад 15 атак ворога в районі Мар'їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаки ворога в районі північніше Приютного Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник чотири рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, успішно уражають склади та тили агресора.

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