ЗСУ знищили ворожу базу під Харковом, з якої обстрілювали район міста

ЗСУ знищили ворожу базу під Харковом, з якої обстрілювали район міста

Ворог змушений був відійти до свого кордону.

Збройні сили знищили вщент ворожу базу, яка розміщувалась біля міста Дергачі.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Синєгубов Олег.

Також читайте На Харківщині під час ворожого авіаудару снаряд влучив у житловий будинок: серед загиблих є дитина

«Вони повністю відступили до Росії через відповідний кордон. Це дуже значний успіх, адже саме звідти велись обстріли по району Олексіївка міста Харков», - додав Синєгубов.

Він також зазначив, що вночі були 54 обстріли житлового масиву Харкова, а в Ізюмі були ракетними обстріли, а також були спроби авіанальотів.

Синєгубов повідомив, що сьогодні сподіваються на «зелений коридор», щоб доставити у міста із найскладнішою ситуацією гуманітарну допомогу, а також спробувати евакуювати людей.