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ЗСУ знищили вже понад 37 тис. окупантів: найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку

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ЗСУ знищили вже понад 37 тис. окупантів: найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 37200 людей особового складу.

Станом на 9 липня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 37200 тис. осіб. Дані уточнюються.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Краматорському напрямку. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 09.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 37200 (+300) осіб ліквідовано;
  • танків – 1638 (+1) од; 
  • бойових броньованих машин ‒ 3815 (+4) од; 
  • артилерійських систем – 832 (+4) од; 
  • РСЗВ – 247 (+0) од; 
  • засоби ППО – 108 (+1) од;
  • літаків – 217 (+0) од; 
  • гелікоптерів – 187 (+0) од; 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5);
  • крилаті ракети – 155 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2687 (+2) од;
  • спеціальна техніка – 66 (+0).

Нагадаємо, на півночі триває робота з підвищення готовності, Наєв перевірив позиції ЗСУ.

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