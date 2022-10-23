ЗСУ знищили вже понад 67 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Українці вже 242 добу захищають свою країну від навали російських загарбників.

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України знищили 67 470 тисяч російських загарбників. Дані уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24 лютого 2022 року до 23 жовтня орієнтовно склали:

особового складу близько 67470 (+400) осіб ліквідовано

танків ‒ 2584 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 5284 (+18)

артилерійських систем – 1667 (+14)

РСЗВ / MLRS – 374 (+1)

засоби ППО ‒ 189

літаків– 270 (+0)

гелікоптерів – 245 (+2)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20)

крилаті ракети ‒ 350 (+21)

кораблі /катери ‒ 16

Війна в Україні

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів, що росіяни зараз проводять ротацію, перекидаючи на Херсонський напрямок новомобілізованих, а основне, боєздатне угруповання намагаються вивезти з технікою, скоріш за все, на Запорізький напрямок.

За даними Генштабу, між російськими та білоруськими солдатами, які задіяні у спільному угрупуванні військ, виникають непоодинокі випадки конфліктів. Відбувається це на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що Україна не демонтує шляхи сполучення з Росією та Білоруссю, оскільки вони вже заміновані.

Колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов зазначив, що у Бахмуті Донецької області бійці 93-ї бригади ЗСУ відбивають атаки найманців ПВК "Вагнер", окупанти зазнають великих втрат.

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