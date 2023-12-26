ЗСУ знищили знищили десантний корабель "Новочеркаськ": на борту було "цінне" озброєння

"Новочеркаськ" вперше атакований у порту Бердянська у березні 2022 року, однак тоді він отримав незначні пошкодження.

На борту знищеного у Феодосії десантного корабля Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" були безпілотники "Шахед".

Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

"Напередодні повномасштабного вторгнення росія додатково перекинула у Чорне море шість ВДК з Північного і Балтійського флотів, збільшивши угруповання кораблів цього класу до 13 одиниць.Ворог планував використати ВДК у десантних операціях із захоплення узбережжя Одеської та Миколаївської областей, однак отримав жорстку відсіч з боку сил берегової оборони України", - йдеться у повідомленні.

Фахівці центру зазначають, що на сьогодні ворожі ВДК використовуються для логістичних цілей: перекидання особового складу, військової техніки і боєприпасів між портами рф і тимчасово окупованими територіями України.

"ВДК "Новочеркаськ" вперше атакований у порту Бердянська у березні 2022 року, а остаточно знищений Силами оборони України 26 грудня 2023 року. На борту корабля були БПЛА Shahed, які рф використовує для атак на українські міста", - наголосили у Центрі.

Також там нагадали, що Сили оборони України знищили або пошкодили такі ВДК, як "Саратов", "Цезар Куніков" (Чорноморський флот), "Оленегорський горняк" (Північний флот), "Мінськ" (Балтійський флот).

Нагадаємо, у Росії відреагували на атаку по десантному кораблю "Новочеркаськ".

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