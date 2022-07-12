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ЗСУ знищують окупантів на лінії фронту та зсередини Херсонщини - радник голови ОВА

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ЗСУ знищують окупантів на лінії фронту та зсередини Херсонщини - радник голови ОВА

Фото: УНІАН

У української армії з'явився свій почерк, яким вона викреслює з нашої землі російських окупантів.

ЗСУ б'ють загарбників по лінії фронту, а також зсередини, коли наносить удари по складам боєприпасів.

Про це в етері телеканала "FreeДом" повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

“Рашисти просто розліталися і кричали під завалами. Ми скоро повернемо нашу рідну землю. Це те, на що чекав кожен херсонець — і в окупації, і на території підконтрольної Україні”, — акцентував Сергій Хлань.

Він також додав, що за останні дні по складам ворожих боєприпасів у Чорнобаївці ЗСУ завдали трьох ударів.

Там росіяни встановили радіолокаційні та протиповітряні системи, тому якийсь час українська армія не могла завдавати ударів. Однак зараз ВСУ має можливість діставати і абсолютно точно знищувати російських окупантів.

Нагадаємо, що Росія може використати Білорусь для "піратських дій" у війні проти України.

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