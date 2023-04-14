"ЗСУ знищують "елітні" війська росіян: Череватий про ситуацію у Бахмуті

Українські захисники продовжують утримувати Бахмут та знищувати "елітні" війська росіян. Зокрема, йдеться про десантників, яких кинули на підсилення найманців ПВК "Вагнер".

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий ефірі телемарафону.

Зазначається, що росіяни кинули у Бахмут сили регулярної армії до "вагнерівців". Проте, на перебіг ситуації на полі бою це не впливає.

"Вони змушені підсилюватися… Вони використовують підрозділи регулярного війська, в першу чергу повітряно-десантних військ Російської Федерації. Вони називають їх елітними, але наші воїни щодня декласують їхню елітність, вже не один раз робили це на різних напрямках", - сказав Череватий.

Раніше Череватий озвучив, що окрім військової допомоги, союзники України проводять підготовку військового резерву ЗСУ, яка зараз проходить, зокрема, й під керівництвом найкращих інструкторів провідних країн НАТО.

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