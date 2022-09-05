ЗСУ знищують окупантів та їхню техніку: у Генштабі підтвердили ліквідацію росіян у Куп'янську та Херсоні

Українські захисники ліквідували 100 окупантів у Куп'янську Харківської області та 30 - у Херсоні.

ЗСУ також вивели з ладу переправи в районі Херсона та вчергове звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро.

Про це 5 вересня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку мали тактичний успіх та вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій", - йдеться у повідомленні.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України відбиває ракетні та авіаційні удари противника, ефективно здійснює прикриття критичних об’єктів на території України. Протягом поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала понад 15 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об’єктів ворога.

"Ракетні війська та артилерія Сил оборони продовжують вогневу підтримку дій наземних угруповань військ.

За уточненими даними підтверджено втрати ворога. В результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини. В місті Херсон уражено понад 30 військовослужбовців та 3 танки противника; а в районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок ворога.

Успішні дії Сил оборони призвели до виведення з ладу переправ в районі Херсона та вчергове звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, деякі ворожі підрозділи відмовилися воювати проти українців.

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