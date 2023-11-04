ЗСУ знищують потужності ворога на лівому березі Дніпра - Гуменюк

Збройні сили у відповідь на артобстріли окупантів на півдні України ведуть потужну боротьбу, щоб перемістити позиції ворога якомога далі від Дніпра. Адже чим більшою буде відстань, тим рідше росіяни обстрілюватимуть підконтрольні Україні території Херсонської області.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ворог не припиняє артилерійських обстрілів, і на це мало що може вплинути. Хоча Сили оборони України продовжують потужну контрбатарейну роботу і намагаються вибивати позиції противника якомога далі, дистанціювати їх від зрізу води. Чим далі вони перебуватимуть на лівому березі Херсонської області, тим складніше їм буде досягати і правого берега", - наголосила Гуменюк.

За її словами, ЗСУ продовжують знищувати потужності окупаційної армії на лівому березі Дніпра в Херсонській області. За минулу добу було знищено 22 окупанта, вісім великокаліберних гармат, вісім одиниць авто- та бронетанкової техніки, а також БпЛА типу "Ланцет".

Гуменюк акцентувала, що говорити про плацдарм ЗСУ на даній території поки що занадто рано. Сили оборони продовжують бойову роботу з вибивання ворога -це контрбатарейна робота, артилерія, використання дронів.

""Ворог продовжує ховатися за мирним населенням, а тому наше завдання — бути дуже високоточними в ураженні таких об’єктів, де зосереджується ворог. Решту форм прояву бойової активності з нашого боку зараз коментувати недоцільно — для того, щоб не орієнтувати на це ворога", - наголошує представниця ЗСУ.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, чому окупанти втекли з Херсона минулого року. Українські військові восени минулого року на півдні країни створили такі умови, що загарбникам довелось тікати, аби уникнути оточення.

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