Українські військові знову просунулися на Бахмутському напрямку і повернули окуповані території.

Про це 7 липня повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи та просування вперед. Повернули раніше окуповані території", - розповів він.

Крім того, Сирський показав роботу українських військових, які з двох пострілів знищили ворожий танк.

"На відео робота 3-ї ОШБр на околицях міста Бахмут. Два постріли з NLAW та Javelin і танк окупантів Т-80 перетворився на металобрухт", - прокоментував командувач Сухопутних військ ЗСУ.

ЗСУ знову просунулися на Бахмутському напрямку: Сирський показав відео

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що Сили оборони України домоглися успіху на Бахмутському напрямку, активно нарощуючи тиск на окупантів на околицях цього міста. Також ЗСУ продовжують просування на Запорізькому напрямку.

Своєю чергою, у Міноборони України повідомили, що українські Сили оборони поступово просуваються на сході, а росіяни у Бахмуті вже фактично опинилися у пастці.

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