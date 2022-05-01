ЗСУ знову вдарили по окупованому Зміїному: знищено 42 окупантів

ЗСУ знову вдарили по окупованому Зміїному: знищено 42 окупантів

Українські захисники в черговий раз атакували ворожі об'єкти на тимчасово захопленому острові Зміїний

Росіяни на українському острові зазнали значних втрат.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

Внаслідок удару було розбито:

три російські зенітні установки,

зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10",

машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням,

ліквідовано 42 окупантів.

Крім того, на Херсонщині артилерійським вогнем українські воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1".

На Миколаївсько-Херсонському напрямку продовжуються бойові дії. Ворог не маючи активності у просуванні, закріпився на позиції та продовжує артилерійсько-мінометні обстріли.

На Миколаївщині противник втратив ще два безпілотники "Орлан-10".

Нагадаємо, що 26 квітня ЗСУ вдарили по окупованому острову Зміїний: було знищено ворожий ЗРК "Стріла-10".

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