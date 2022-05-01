ЗСУ знову вдарили по окупованому Зміїному: знищено 42 окупантів

Українські захисники в черговий раз атакували ворожі об'єкти на тимчасово захопленому острові Зміїний
Росіяни на українському острові зазнали значних втрат.
Про це інформує оперативне командування "Південь".
Внаслідок удару було розбито:
- три російські зенітні установки,
- зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10",
- машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням,
- ліквідовано 42 окупантів.
Крім того, на Херсонщині артилерійським вогнем українські воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1".
На Миколаївсько-Херсонському напрямку продовжуються бойові дії. Ворог не маючи активності у просуванні, закріпився на позиції та продовжує артилерійсько-мінометні обстріли.
На Миколаївщині противник втратив ще два безпілотники "Орлан-10".
Нагадаємо, що 26 квітня ЗСУ вдарили по окупованому острову Зміїний: було знищено ворожий ЗРК "Стріла-10".
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