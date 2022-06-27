ЗСУ знову вдарили по острову Зміїний: знищено ракетно-зенітний комплекс окупантів

ЗСУ знову вдарили по острову Зміїний.
Українські захисники знищили зенітно гарматно-ракетний комплекс "Панцир С1" російських окупантів.
Про це 27 червня повідомляє ОК "Південь"
"Наші сили продовжують операцію на Зміїному, наносять нові ураження противнику. Зафіксовано понад 10 влучань, одне з них по черговому зенітному гарматно-ракетному комплексу "Панцир-С1", решта результатів дорозвідується", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Чорному морі в районі Одеського газоконденсатного родовища сталась надзвичайна ситуація із ще однією російською платформою. Там зафіксовано активність російських пошуково-рятувальних суден.
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