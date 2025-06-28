ЗСУ знову вдарили по російській авіації: як втрата чотирьох Су-34 позначиться на ворогові

Су-34. / © Associated Press

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Внаслідок української спецоперації було уражено чотири літаки Су-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області. Втрата цих суден для РФ є дуже болючою.

Про це заявив президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків Геннадій Хазан в ефірі “Еспресо”.

"Будь-яка втрата такої бойової одиниці, як Су-34, для росіян дуже болюча втрата. Кожна втрата такого літака відчувається суттєво. Тим паче коли два літаки повністю знищені, а два серйозно уражено. Відремонтувати такі літаки можна виключно на заводі. Відтак такі втрати для них дуже болючі", - пояснив експерт.

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З його слів, від початку повномасштабного вторгнення 2022-го росіяни мали втрати літаків Су-34. Саме тому парк цих винищувачів значно зменшився. Важливим є ще й те, що “в росіян немає тисяч таких літаків”.

“За різними оцінками, росіяни мали до 100 Су-34, а тепер їх вже менше. Вони втрачають ці літаки на фронті й аеродромах. Це добрі показники й новини для нашої країни. Оскільки, росіяни будуть мати менше засобів для атак по всій лінії фронту", - додав Геннадій Хазан.

Як повідомлялося, 27 червня в СБУ повідомили, що на аеродромі в Росії уражено чотири літаки СУ-34. Два судна повністю знищено. По російських винищувачах вдарили далекобійні дрони.

Нагадаємо, 1 червня під час операції “Павутина” українські БпЛА уразили цілі на аеродромах РФ “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”. Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. За інформацією розвідки Естонії, бомбардувальники РФ Ту-95 на період атаки були готові до ракетних ударів по Україні.

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Дата публікації 09:41, 11.06.25 Кількість переглядів 60 СБУ показала нове відео про спецоперацію «Павутина»