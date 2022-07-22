ЗСУ знову змусили окупантів накивати п’ятами поблизу Білогорівки - Генштаб

Росіяни 22 липня намагалися наступати в напрямках Андріївки та Білогорівки, проте ЗСУ знову дали відсіч.

Росіяни протягом доби завдали авіаційного удару неподалік Потьомкиного. Наразі в акваторії Чорного моря ворог тримає напоготові ще 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку противник завдав авіаційного удару неподалік Потьомкиного. Спробував просуватися у напрямках Андріївки та Білогорівки. Отримав жорстку відсіч та відійшов", йдеться в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що наразі в акваторії Чорного моря ворог утримує в готовності два носії високоточної зброї сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, високопосадовець з питань оборони США повідомив, що за оцінками Сполучених Штатів, Україна вразила понад сотню високовартісних російських цілей і досягла прогресу проти окупантів.

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