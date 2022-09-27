ЗСУ знову знищили усі три ворожі дрони-камікадзе, які атакували Одеську область

Військовослужбовці усіх Сил оборони України шукають ефективні методи протидії баражуючим боєприпасам та набувають все більше досвіду у знищенні дронів-камікадзе.

ЗСУ вранці 27 вересня знищили усі три іранські безпілотники, які атакували Одеську область.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

"27 вересня, близько 8 години ранку, протиповітряною обороною Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищено три із трьох безпілотників-камікадзе "Shahed-136", які атакували Одещину", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що російська армія у ніч проти 27 вересня знову атакувала Одещину трьома дронами-камікадзе. 26 вересня Росія також атакувала Одеську область дронами-камікадзе. Один дрон був знищений силами протиповітряної оборони. Два - влучили в об'єкт військової інфраструктури.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 216-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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