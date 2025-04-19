ЗСУ знищили міст у Брянській області: експерт відповів, чи готується наступ

Українські військові

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Українські війська завдали удару по мосту в Брянській області, що може свідчити про підготовку до створення нового фронту на півночі.

Про це повідомив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в коментарі для 24 Каналу.

Експерт припустив, що знищення мостів через ключові річки — частина масштабного стратегічного завдання: створення стабільної лінії фронту на північному напрямку. За його словами, цю лінію мали сформувати ще у 2014 році.

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«Не займались цим питанням 10 років. Зараз зайнялись. Зайшли на Курщину, виконали завдання, але пізно ухвалили рішення щодо виходу. Зайшли на Бєлгородщину. Імовірно, буде захід і на Брянщину. Зараз тривають підготовчі процеси, якими має займатись авіація», — заявив Світан.

Він додав, що особливо ефективними виявилися французькі високоточні бомби з реактивним прискорювачем, які Україна отримує щомісяця близько 10 бомб.

За словами полковника запасу, на північному напрямку працюють українські «Су», «МіГи» та французькі «Міражі». Відео з місць ударів підтверджують їхню точність і потужність.

Сили спецоперацій та прикордонники ліквідували спостережний пункт російських морпіхів у Курській області. Там перебували окупанти з Тихоокеанського флоту.

Нагадаємо, експерт закликав не вірити обіцянкам Кремля про Великоднє перемир’я.