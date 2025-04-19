ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ знищили міст у Брянській області: експерт відповів, чи готується наступ

Експерт припустив, що ЗСУ створюють умови для можливого заходу на територію Брянщини.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Військові ЗСУ

Українські військові

Українські війська завдали удару по мосту в Брянській області, що може свідчити про підготовку до створення нового фронту на півночі.

Про це повідомив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в коментарі для 24 Каналу.

Експерт припустив, що знищення мостів через ключові річки — частина масштабного стратегічного завдання: створення стабільної лінії фронту на північному напрямку. За його словами, цю лінію мали сформувати ще у 2014 році.

«Не займались цим питанням 10 років. Зараз зайнялись. Зайшли на Курщину, виконали завдання, але пізно ухвалили рішення щодо виходу. Зайшли на Бєлгородщину. Імовірно, буде захід і на Брянщину. Зараз тривають підготовчі процеси, якими має займатись авіація», — заявив Світан.

Він додав, що особливо ефективними виявилися французькі високоточні бомби з реактивним прискорювачем, які Україна отримує щомісяця близько 10 бомб.

За словами полковника запасу, на північному напрямку працюють українські «Су», «МіГи» та французькі «Міражі». Відео з місць ударів підтверджують їхню точність і потужність.

Сили спецоперацій та прикордонники ліквідували спостережний пункт російських морпіхів у Курській області. Там перебували окупанти з Тихоокеанського флоту.

Нагадаємо, експерт закликав не вірити обіцянкам Кремля про Великоднє перемир’я.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie