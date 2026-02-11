ЗСУ знищили надсучасний дрон РФ: перехоплювачі 118-ї бригади продемонстрували ефективність (відео)

БПЛА "Клин" / © ukrmilitary.com

Перехоплювачі БПЛА 118 окремої механізованої бригади першими ліквідували новий ударний дрон російського ВПК зі штучним інтелектом під назвою “Клин”.

Як повідомляють військові, сьогодні, 10 лютого, безпілотник залетів у зону відповідальності 118 ОМБр і був оперативно знищений.

Новинку російського оборонно-промислового комплексу ліквідували всього за чотири місяці після її офіційної презентації на виставці у жовтні 2025 року.

Попри заяви розробників про здатність дрона автономно виявляти та уражати цілі на відстані до 120 км, “Клин” виявився уразливим під час одного з перших бойових вильотів.

Це не перший випадок, коли перехоплювачі 118-ї бригади демонструють високу ефективність. 22 серпня 2025 року вони першими знищили дрон-матку Orlan-30, який ніс на борту два FPV-дрони.

Технічні характеристики БПЛА “Клин”:

Злітна вага — 13,5 кг

Швидкість польоту — 108–300 км/год

Довжина фюзеляжу — 1,6 м

Розмах крил — 1,9 м

Максимальна висота польоту — до 2 км

Вага бойової частини — 5 кг

Типи БЧ — кумулятивна та фугасна

Система повітряного підриву

Що відомо про дрон

БПЛА "Клин" / © military.com

“Клин” може чергувати в повітрі понад годину, діяти як автономна ударна одиниця або “повітряне мінне поле”. Частина елементів виготовлена за технологіями 3D-друку, зокрема оптичний модуль. Дрон поєднує аеродинамічні схеми Shahed (“безхвістка”) та “качка” з переднім горизонтальним оперенням, один елемент якого розташований у верхній частині корпусу.

Ефективне знищення цього типу БПЛА підтверджує здатність українських воїнів швидко адаптуватися до нових загроз та протидіяти сучасним ударним дронам російського виробництва.

Нагадаємо, Швеція та Данія спільно фінансують постачання спеціальних зенітних систем Tridon Mk2 Україні для ефективної боротьби з російськими “Шахедами”.