ЗСУ знищили рідкісну російську РЛС "Зоопарк-1М", що коштує, як винищувач

РЛС "Зоопарк-1М" / © Wikimedia

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На одному з ключових ділянок фронту українські військові вразили надважливу ціль — російську радіолокаційну станцію «Зоопарк-1М». Успішна операція стала можливою завдяки майстерній роботі розвідників бригади артрозвідки «Чорний ліс».

Про це йдеться у повідомленні артрозвідки «Чорний ліс» у Telegram.

Під час розгортання РЛС ворога наші сили виявили її розташування та скоригували точний удар, який миттєво знищив комплекс.

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«Зоопарк-1М» — це сучасний російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби, який противник активно використовує для контрбатарейної боротьби. Він здатен точно виявляти позиції артилерії, мінометів, РСЗВ і навіть засобів ППО під час стрільби, що робить його надзвичайно небезпечним на передовій.

За даними з відкритих джерел, орієнтовна вартість цього комплексу — близько 25 мільйонів доларів США.

Дата публікації 16:57, 04.06.25 Кількість переглядів 4 На Східному напрямку ЗСУ знищили рідкісну російську РЛС Зоопарк-1М за $25 млн

«Тепер ще на один „Зоопарк-1М“ у росіян менше», — зазначають бійці.

Знищення такого високотехнологічного обладнання — це не просто гучна перемога, а й суттєве послаблення можливостей ворога на Східному напрямку.

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Нагадаємо, українські військові на сході України отримали несподіваний подарунок: рідкісний безпілотник-невидимка російських ВКС С-70 «Охотник» впав з неба над містом-кріпосю Часів Яр.