ЗСУ зосереджені на відстані до 20 кілометрів від основного логістичного центру окупаційної влади: названо напрямок

Російські окупанти почали будувати додаткову лінію оборони поблизу Херсона на відстані до п'яти кілометрів.

На сході України ЗСУ зосереджені на відстані до 20 кілометрів від основного логістичного центру окупаційної влади.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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“Є сталий характер успішного просування ЗСУ. Починаючи від ділянки фронту в Херсонській області. Там окупанти почали будувати додаткову лінію оборони поблизу Херсона. В Луганській області ЗСУ зосереджені на відстані до 20 кілометрів від основного логістичного центру окупаційної влади в місті Сватове”, - наголосив Дмитро Снєгирьов.

За його словами, українські військові також успішно просувають в Харківській області в напрямку Куп’янська. Експерт також додав, що поблизу Бахмута ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, що росіяни перевозять військову техніку поромною переправою через Керченську протоку.

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