"ЗСУ зривають плани загарбників": Череватий про ситуацію на Куп’янському напрямку

Окупаційні війська уже кілька тижнів поспіль намагаються наступати та шукають слабкі місця в обороні ЗСУ

Ситуація на Куп’янському напрямку залишається складною, проте контрольованою. Українські військові продовжують зривати плани загарбників.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, окупаційні війська уже кілька тижнів поспіль намагаються наступати та шукають слабкі місця в обороні ЗСУ.

"Це вони так сподіваються, вони живуть реваншем. І це уже не один місяць. Спочатку було взято Донецьку та Луганську область як проміжний етап. Тут, враховуючи, що наші вороги прив’язані до дат, символів - вони б до початку надуспішної Харківської операції, де їх просто принизили, за лічені дні викинули з величезної території. Покинути техніку та снаряди", - сказав Череватий.

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Він додає, що Куп’янський напрямок для росіян є дуже важливим.

"Проте ми знаємо всі їхні наміри, знаємо всі підрозділи, які зосереджені, всіх командирів. Всі плани. І відтак уже багато тижнів підряд зриваємо ці їхні наміри. І, не дивлячись на певне ескалацію, зараз ситуація, якщо характеризувати по-військовому, дуже складна, але абсолютно контрольована", - розповів речник

Тим часом у Бахмуті на Донеччині ударні дрони 77-ї окремої аеромобільної бригади знищують розвідувальні станції противника.

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