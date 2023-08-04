"ЗСУ зривають планів окупантів": Сирський розповів про ситуацію на фронті

Українські військові нищать противника на одному з напрямків.

На Горлівському напрямку характерний рельєф та контроль над панівними висотами значно впливають на ситуацію на полі бою.

Про це розповів Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у Мережі.

"Не дати ворогу отримати перевагу на цій ділянці - задача воїнів Королівської бригади, які впевнено її виконують. Пілоти стрілецького батальйону 24-ї ОМБр імені короля Данила за допомогою ударних FPV-дронів знаходять противника, де б він не намагався сховатись", - розповів Сирський.

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Від опублікував кадри роботи стрілецького батальйону 24-ї ОМБр імені короля Данила.

Зазначимо, для російських окупаційних військ епіцентром бойових дій залишається східний фронт. На цій ділянці фронту армія РФ намагається зупинити наступ Збройних сил України та повернути втрачені позиції.

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