ЗСУ зривають всі плани Кремля на проведення псевдореферендумів: приміщення пустують, українці саботують

Через перехоплення ініціативи ЗСУ на деяких ділянках фронту та активізацію партизан, місцеві відмовляються брати участь у фейкових голосуваннях. Тим часом кількість знищених колаборантів, які готують так звані "виборчі списки", дедалі більшає, йдеться в ТСН.

Російські прапори на адмінбудівлях та плакати з цитатами Путіна - так виглядає Приморськ, який захопили росіяни на узбережжі Азовського моря.

А у Мелітопольському районі підірваний штаб російських окупантів. Саме тут рашисти готувались до фейкового волевиявлення. Після вибуху, за даними очільника Мелітополя, один з місцевих колаборантів знищений на місці. «Ковальов – депутат, який мав займатися референдумами, згорів на роботі. А Стремеусов теж втік на Ростовщину, виходить, що всі ті, хто мали займатись референдумами не присутні на окупованих територіях», - каже політолог Микола Давидюк.

Росія ще не визначилася, що робити з захопленими територіями після так званого «референдуму», а тому всіляко тягнутиме час з питанням голосування.

Тим часом окупаційна влада Херсону заявила, що хоче одночасного приєднання до Росії з іншими тимчасово-окупованими частинами регіонів України. Натомість, вкотре не вказала дату псевдоголосування. Захопити усю Донеччину до 15 вересня – такий наказ отримали російські війська від Кремля, зазначає наша розвідка. Але втілювати ці плани відправляють непідготовлених мобілізованих чоловіків переважно з Луганщини. Якщо ще кілька тижнів тому делегації з Росії активно навідувалися до окупованих територій, аби перевірити підготовку до фейкового волевиявлення, то зараз куратор псевдореферендуму Сергій Кирієнко чистить лави куплених ним же колаборантів. Коли проводити псевдоголосування і чи проводити взагалі, вочевидь напряму залежить від фронтових зведень.

Тим часом згорілі ФСБівці в тимчасово окупованому Херсоні внаслідок влучного ракетно-артилерійського удару ЗСУ додають наснаги силам спротиву. Днями у місті з’явились плакати з точним і загальновідомим формулюванням, куди слід прямувати усім, хто планує фейкове голосування або роздає російські паспорти.

У Маріуполь поряд з руїнами ринку нашвидкоруч зведені три п’ятиповерхівки. Вочевидь, аварійне помешкання призначене для організаторів псевдореферендуму, бо простому люду туди зась.

Поки колаборантів намагаються підкупити фасадними стінами замість реального житла, місцевим з дітьми анонсують виплати, але тільки тоді, коли отримають повну інформацію про родину і паспортні дані. «Людей в Маріуполі лишається близько 130 тисяч з тенденцією на зменшення за нашими спостереженнями. Вони намагались зібрати виборчу комісію по 4 районам, людей немає, бо частина відмовляється працювати. Мені здається, ніхто, навіть, окупанти не вірять в проведення референдуму», - каже радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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А поки окупаційна влада розфарбовує табличку з назвою міста, маріупольці виживають за рахунок стихійних ринків. Вщент зруйнований російською авіацією Маріуполь відновлювати в планах росіян нема. «Окупацію Херсона або Києва вони можуть організувати на «Мосфільмі» не виїжджаючи з «Останкіно» зняти те чи інше відео, але це не буде наближено до того, що відбувається на цих територіях», - каже політолог Микола Давидюк.

«Вони не збираються проводити ніякі референдуми, вони покажуть просто картинку в онлайні і так далі, але є дві складові – перша складова - політична і вона їм точно не на руку, друга складова - це буде важко продати своїй аудиторії», - переконаний радник міністра МВС Ростислав Смірнов.

Роздача плакатів щодо проведення псевдоголосування на окупованій Луганщині теж була без конкретних дат, каже очільник області Сергій Гайдай. Якщо раніше мав інформацію про підготовку приміщень під так звані штаби для голосування, то зараз там пустка. «В них був амбітний план фантастичний, що вони зроблять агломерацію Луганська, Донецька, Харківська, Запорізька і Херсонська область разом взяті, і буде така автономія, а потім вони підуть у склад РФ, але нічого не вийшло. Були певні дати і 11 вересня і зараз є дата 15 вересня, вихід на адмінкордони Донецької області, але нічого не виходить в них, всі ті дати зриваються, зривають їх якраз ЗСУ», - каже він.

Остаточно ламають плани Кремля підрозділи українських військ на Херсонському напрямку. Втримуючи при цьому ворожу артилерійську і ракетно-бомбову навалу на Донецькому, російські війська втрачають ініціативу, тікають із раніше займаних позицій. Єдине, що лишається окупантам на лінії фронту тепер сподіватись на захист ікон, приліплених до шоломів та бронежилетів. І ставити свічки у українських храмах на захопленій території Харківщини і молитися за те, щоби дожити до вироку міжнародного трибуналу, а не померти від кулі українського бійця.

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