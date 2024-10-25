ЗСУ "зробили дірку" в російській ППО: Генштаб повідомив про ураження ворожих цілей

Ворожі цілі були виявлені та знешкоджені на тимчасово окупованій території Луганської області.

Сили оборони України уразили ЗРК "Бук-М3" та знищили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" російських окупантів

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч проти п'ятниці, 25 жовтня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони виконували завдання щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони російських окупаційних військ. В межах цих завдань українські захисники уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та повністю знищили радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" ворога.

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Військові уточнили, що ворожі цілі були виявлені та знешкоджені на тимчасово окупованій території Луганської області, за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.

"Робота триває. Послаблення протиповітряної оборони РФ робить вразливими для українських ударів інші важливі об'єкти противника як на фронті, так і у глибокому тилу", – додали у Генштабі.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ "задвохсотили" понад 1600 окупантів за добу.

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