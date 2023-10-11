ЗСУ зробили прогалину в обороні окупантів на Бахмутському напрямку: деталі від 3-ї ОШБр

Російська війська на Бахмутському напрямку не полишають спроб відновити свої втрачені позиції, тому що ЗСУ організували певну прогалину в лінії оборони ворога від Бахмута до Горлівки.

Про це заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор Родіон Кудряшов розповів у ефірі телеканалу "Еспресо".

Кудряшов зазначив, що на Бахмутському напрямку надалі спостерігається велика інтенсивність бойових дій.

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"Бахмут та його околиці є досить специфічним напрямком. Цей напрямок відрізняється від інших. На Бахмутському напрямку постійно триває динамічна ситуація та велика інтенсивність бойових дій. Тут окремий всесвіт, тут противник завжди застосовує велику кількість піхоти й артилерійських засобів", – пояснив майор.

Прогалина в обороні росіян на Бахмутському напрямку

Він також повідомив, що російські окупанти не полишають спроб відновити свої втрачені позиції на Бахмутському напрямку після нещодавніх успіхів українських військ.

"Після нещодавніх успіхів ЗСУ, після визволення Андріївки й Кліщіївки, противник не полишає спроб відновити свої позиції. Тому що ЗСУ організували певну прогалину в лінії оборони, яка тягнеться від Бахмута до Горлівки. Ворог намагається тиснути, але успіху не має", – описав ситуацію заступник командира 3 ОШБр.

Він зазначив, що Сили оборони України продовжують вдало виконувати завдання щодо стійкої оборони на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, 11 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. ЗСУ покращили тактичне положення західніше Роботиного та ведуть штурмові дії південніше Бахмута.

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