ЗСУ зруйнували черговий російський міф: "Демонструють характер просування по декількох напрямках"

Українські військові за три дні знищили п’ять російських вертольотів. І тим самим зруйнували черговий міф РФ про техніку, “аналогів якої нема”.

Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"На Запорізькому відтинку зафіксовано використання окупантами новітніх розробок російського ВПК, систем дистанційного мінування "Зємлєдєліє". Незважаючи на тотальний характер мінування місцевості, Збройні сили України наразі демонструють успішний характер просування по декількох напрямках. Тактика окупантів полягає в прикритті мінних полів за допомогою засобів ураження: це ствольна артилерія, реактивна артилерія, масове використання гелікоптерів К-52”, - розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

За його словами, у ЗСУ і тут є позитивна динаміка - сьогодні, 21 червня, українські військові збили черковий ворожий вертоліт К-52. Що цікаво, його вартість - 16 млн доларів.

“За останні дні знищено п’ять К-52. Нагадаю, загальна чисельність усіх гелікоптерів на озброєнні окупаційної армії - трохи більше 150. Крім фінансової сторони, Збройні сили України зруйнували черговий міф про зброю, "аналогов которой нет". П’ять гелікоптерів за три дні - це досить серйозний успіх”, - підкреслив експерт.

Нагадаємо, що Росія перекинула на південь України більше гелікоптерів через контрнаступ ЗСУ.

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