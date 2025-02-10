ЗСУ зупинили 33 штурми на Покровському напрямку: де ще намагався просунутись ворог

У війні Росії проти України протягом доби було зафіксовано 99 боїв. Найбільше ворожих штурмів – 33 – українські війська зупинили на Покровському напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на фронті на 10 лютого

На Харківському напрямку Сили оборони України відбили три атаки російських окупантів у районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку загарбники провели сім атак. Українські захисники відбивали штурмові дії ворога неподалік від населених пунктів Богуславка, Степова Новосілка, Голубівка, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове.

На Лиманському напрямку російська армія атакувала 10 разів. Ворог намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Ямполівка, Колодязі, Копанки та Новолюбівка.

На Краматорському напрямку протягом доби відбулися два боєзіткнення у районі населеного пункту Часів Яр.

На Торецькому напрямку окупанти влаштували 13 атак неподалік від населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 33 російські штурми у районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку росіяни із активним застосуванням авіації 10 разів намагались прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль, але все марно.

У Курській області українські війська відбили 18 ворожих атак. Росіяни завдали там 39 авіаударів із застосуванням 69 керованих бомб, здійснили 493 артилерійських обстріли позицій українських сил та населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках загарбники не проводили штурмових дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

До слова, напередодні військовий кореспондент Богдан Мірошников повідомив про тактичне просування ЗСУ у Курській області. Ворог почав перегруповувати туди свої сили.