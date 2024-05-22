ЗСУ зупинили наступ армії Росії на Харківщині: деталі від Bild 

На Харківщину та Донеччину надійшла американська зброя.

Українським Збройним силам вдалося зупинити наступ окупаційних військо Російської Федерації у Харківській області. Зокрема, завдяки зброї зі США.

Про це заявив аналітик німецького Bild Юліан Рьопке.

Зазначається, що просування російської армії застопорилося через 11 днів після переходу держкордону на півночі Харківської області.

Рьопке наголошує, що у напрямку села Липці росіяни залишаються у тих самих прикордонних селах, які їм вдалося захопити у перші три дні наступу.

Ситуація біля населено пункту Липці. Фото: Bild.

Тим часом у районі Вовчанська тривають бої за місто. Втім, на його околицях також немає практично жодного поступу.

Ситуація біля Вовчанська на Харківщині. Фото: Bild.

Автори Bild наголошують, що використання Україною нової американської зброї зупинило просування загарбників. ЗСУ активно використовуються бомби GLSDB, ПТРК Javelin, артилерійські снаряди калібру 155 мм. Таке ж озброєння надійшло і на лінію фронту на Донеччині, наголосив Рьопке.

"За один понеділок, 20 травня, ЗС РФ втратила в Україні 67 одиниць бронетехніки. Проте російське командування продовжує кидати війська у самогубні атаки", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Reuters пише про те, що у ЗСУ заявили про зменшення дефіциту снарядів на фронті. Зокрема, під час боїв у Харківській області.

Читайте також: