ЗСУ зупинили наступ окупантів у Херсонській області, ворог відійшов - Генштаб

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.
Ведуть розвідку, удосконалюють інженерне обладнання позицій та намагаються не допустити перегрупування наших військ.
Про це у ранковому зведенні 25 червня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Для відновлення раніше втраченого положення силами до ротної тактичної групи ворог вів наступ у напрямку Потьомкине – Високопілля Херсонської області, успіху не мав, відійшов.
Вів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Старосілля.
В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до нанесення ракетних ударів по об'єктам на території України ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування "Калібр".
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 122-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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