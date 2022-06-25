ЗСУ зупинили наступ окупантів у Херсонській області, ворог відійшов - Генштаб

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

Ведуть розвідку, удосконалюють інженерне обладнання позицій та намагаються не допустити перегрупування наших військ.

Про це у ранковому зведенні 25 червня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Для відновлення раніше втраченого положення силами до ротної тактичної групи ворог вів наступ у напрямку Потьомкине – Високопілля Херсонської області, успіху не мав, відійшов.

Вів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Старосілля.

В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до нанесення ракетних ударів по об'єктам на території України ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 122-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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