ЗСУ зупинили наступ росіян на Борівське, бойові дії за Сєвєродонецьк тривають - Генштаб

ЗСУ зупинили наступ росіян на Борівське, бойові дії за Сєвєродонецьк тривають - Генштаб

Окупанти країни-агресорки вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина Луганської області.

Бойові дії тривають. Наступальні дії ворога в районі Борівського українськ військовослужбовці успішно зупинили.

Про це 24 червня повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Сєвєродонецькому напрямку війська Російської Федерації здійснювали обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового.

Крім того, окупанти країни-агресорки завдали авіаційних ударів по населених пунктах Лисичанськ і Борівське. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.

Нагадаємо, розпочалася 121 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Бої за Сєвєродонецьк не припиняються, росіяни намагаються розмінувати акваторію порту в Бердянську. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабі ЗСУ 24 червня.

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