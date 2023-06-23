ЗСУ зупинили наступ росіян на двох напрямках - Міноборони

Українські захисники мають успіхи на двох напрямах.

Збройні сили України зупинили наступ армії Російської Федерації на двох напрямках на сході України. Це - Куп'янський та Лиманський напрямки.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На Куп'янському та Лиманському напрямках наші Сили оборони зупинили наступ ворога", - написала лаконічно представниця українського Міноборони.

Ситуація на фронті

У ранковому зведенні Генштабу 23 червня повідомили, що армія РФ зосереджує основні зусилля на чотирьох напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Напередодні ввечері в Міноборони заявили, що на півдні ЗСУ поступово просуваються вперед, мають часткові успіхи, відтісняють противника і вирівнюють фронт.

Тим часом речник Східного угруповування військ Сергій Череватий каже, що на Бахмутському напрямку зменшилася інтенсивність боїв та атак армії російських окупантів. Наразі військові РФ проводять ротаційні заходи.

Президента Володимир Зеленський наголошує: на фронті тривають жорстокі бої. За його словами, на півдні є рух українських сил уперед. На сході наші захисники тримають оборону.

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