ЗСУ зупинили окупантів біля Авдіївки, але РФ кидає солдатів на "м’ясні штурми": експерт

У районі Авдіївки Донецької області ЗСУ не лише зупинили наступ російських військ, а й утримують стабільну лінію фронту. Втім, командування окупантів не думає зупинятися і продовжує відправляти солдатів на "м’ясні штурми".

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив експерт з питань національної безпеки Іван Варченко.

За словами фахівця, навряд чи плани загарбників будуть реалізовані. Зокрема, РФ хотіла створити масштабний прорив на Авдіївському напрямку.

"Вони (Росіяни - Ред.) скористалися ситуацією, тим, що українські Сили оборони змушені були залишити Авдіївку, що в нас не скрізь були готові рубежі оборони. Вони пройшли досить успішно якусь відстань за короткий час. Але лінія фронту стабілізована. Вони кидають нові й нові сили на малорезультативні штурми, які не приносять успіхів, яких вони очікують", - каже Варченко.

Експерт вважає, що російські окупанти поки не усвідомили, що їхній наступ на Авдіївському напрямку було зупинено. Хоч загарбники "сподівалися, що буде ще більший успіх".

Українські війська створили новий рубіж оборони і продовжують знищувати "залишки" російських окупантів.

"Чому залишки? Тому що, так, ресурсів багато, але вони дуже серйозно зараз пошарпані, — їх багато, але вони стікають кров’ю. І, крім того, їм обіцяли, що вони дуже добре відпочинуть після того, як взяли Авдіївку. Але відпочинку не вийшло, тому що понад місяць їх далі кидають на “м’ясні штурми", - наголосив Іван Варченко.

Як повідомлялося, на Авдіївському напрямку окупанти використовують нову тактику. Зокрема, останніми тижнями росіяни застосовують тактичну авіацію більш зосереджено.

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