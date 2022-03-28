ЗСУ зупинили окупантів у напрямку Броварів - Генштаб

Але ворог продовжував обстріли позицій наших військ у районі села Лук’янівка

У напрямку Броварів окупанти намагалися діяти силами окремих підрозділів 90-ї танкової дивізії та 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, передає Генеральний штаб ЗСУ.

"Активними оборонними діями підрозділів Збройних Сил України ворога було зупинено. Але він продовжував обстріли позицій наших військ у районі села Лук’янівка", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, РФ хоче перекинути до України 150 військових та техніку.

Росія перекидає додаткові підрозділи своїх збройних сил для ведення бойових дій на території України.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська продовжують готуватись до наступу.

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