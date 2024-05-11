ЗСУ зупинили просування окупантів на Харківщині, проте бої тривають – журналіст

Збройні сили України станом на ранок 11 травня зупинили просування окупаційних військ Росії на рубежах 2–5 км від кордону у Харківській області. Наша оборона розгорнута та ефективно працює по росіянах.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

"На цей момент російські атаки відбиті. На одному з напрямків, де ворогу вдалось просунутись, розгортаються наші резерви. Росіяни намагаються застосувати тактику інфільтрації, тобто шукають розриви у наших бойових порядках силами самостійних груп піхоти, які мають обтікати наші вузли спротиву за підтримки ударів авіації та артилерії. Але далеко противнику пройти не вдалось, усі спроби просочитись виявлені, по ворогу активно працюють наші артилерія та дрони. Наша артилерія боєприпасами на даний момент забезпечена", - розповів він.

Юрій Бутусов додав, що за добу російського наступу на північних кордонах Харківської області було знищено до 20 одиниць російської бронетехніки – це те, що підтверджено на відео.

"Варто відмітити, що головнокомандувач О. Сирський призначив командувачем ОТУ "Харків" одного з компетентних та енергійних наших командувачів, тому оцінки обстановки з нашого боку обʼєктивні, комбриги отримують реалістичні завдання та діють впевнено. Там, де в деяких підрозділах є проблеми з боєздатністю, проводиться посилення. Битва продовжується, з обох сторін підтягуються резерви, будемо спостерігати за розвитком подій", - резюмував журналіст.

Журналіст Юрій Бутусов розповів про обстановку на Харківщині

Нагадаємо, ЗМІ писали, що на Харківщині Росія відновила штурм біля Глибокого – очікується нарощення вогню.

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